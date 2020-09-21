Раскрыт секрет нарядов Меган Маркл

Раскрыто имя стилиста Меган Маркл, который составлял ее образы во время «прощального тура» по Британии. Об этом сообщает Daily Mail.

Ею оказалась 36-летняя американская стилистка Мария Минс Коут (Maria Means Cote), которая ранее была PR-менеджером итальянского модного бренда Prada. В марте 2020 года принц Гарри и его жена отправились в «прощальный тур» по Великобритании перед их официальным отречением от королевских полномочий. Как отмечают журналисты издания, Коут была «секретным оружием» герцогини Саксесской, поскольку помогала с выбором нарядов в этом путешествии.

Женщина жила неподалеку от Кенсингтонского дворца, что было удобно для совместной работы с Маркл. «Мария была стилистом и помощницей Меган — она распоряжалась ее одеждой и планировала весь ее гардероб. Она действительно улучшила ее внешний вид. Кроме того, женщины очень хорошо ладили друг с другом», — пояснил один из модных экспертов.

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Например, по рекомендации стилистки, жена принца Гарри вышла на вручение премии Endeavour Fund awards в бирюзовом платье бренда Vitoria Beckham и темно-синих туфлях Manolo Blahnik. Ее образ дополнили клатч Stella McCartney, золотые серьги-кольца Roxanne First и браслет Jessica McCormack. Стоимость наряда составила 12 370 фунтов стерлингов (1 212 260 рублей).

Ранее в августе светские хроникеры Омид Скоби (Omid Scobie) и Каролин Дюран (Carolyn Durand) проанализировали внешность Меган Маркл перед выходом из королевской семьи и усмотрели в ней желание покинуть ее «красиво». Об этом они написали в своей книге о жизни герцога и герцогини Сассекских «В поисках свободы». Писатели рассказали, как визажист и близкий друг герцогини Дэниел Мартин (Daniel Martin) пошутил, что она должна «выглядеть на ура» в течение последней недели перед уходом из королевской семьи.