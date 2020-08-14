Во внешности Меган Маркл усмотрели желание «красиво» покинуть королевскую семью

Светские хроникеры Омид Скоби (Omid Scobie) и Каролин Дюран (Carolyn Durand) проанализировали внешность Меган Маркл перед выходом из королевской семьи и усмотрели в ней желание покинуть ее «красиво». Об этом они написали в своей книге о жизни герцога и герцогини Сассекских «В поисках свободы», передает The Sun.

Писатели рассказали, как визажист и близкий друг герцогини Дэниел Мартин (Daniel Martin) пошутил, что она должна «выглядеть на ура» в течение последней недели перед уходом из королевской семьи.

Так, например, Маркл прибыла на церемонию вручения наград Endeavour Fund Awards в ярко-голубом платье бренда Victoria Beckham. Ее и принца Гарри запечатлели под зонтом с улыбкой на лицах. Авторы книги написали, что в тот вечер «они напомнили о своей потрясающей способности привлекать внимание всего мира». «Мерцающий дождь в кадре был случайностью, но уверенная походка и синее платье Меган от Виктории Бекхэм были тщательно спланированы», — подчеркнули Скоби и Дюран.

Авторы также упомянули еще один публичный выход герцогини — последний официальный визит с Гарри в Вестминстерском аббатстве, во время которой Маркл была одета в изумрудное платье марки Emilia Wickstead, шляпу в тон и бежевые туфли на каблуках.

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Одним из заключительных ярких нарядов в Великобритании стало красное платье в пол бренда Safiyaa Kalika стоимостью 1295 фунтов стерлингов (почти 125 тысяч рублей). В нем герцогиня появилась на музыкальном мероприятии Mountbatten Festival.

В июле новая прическа Меган Маркл удивила пользователей сети. Так, во время видеообращения, приуроченного к онлайн-саммиту Girl Up, появилась с длинными выпрямленными волосами и майке голубого цвета. Звездный стилист Джеймс Джонсон отметил, что новый имидж герцогини подчеркивает уровень «крутизны», соответствующий ее жизни в Лос-Анджелесе.