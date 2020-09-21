МИД России назвал ничтожной резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии

МИД России назвал юридически ничтожной резолюцию Совета ООН по правам человека (СПЧ) по Белоруссии. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

«С сожалением констатируем, что группа стран во главе с Евросоюзом навязала СПЧ очередную однобокую и политизированную дискуссию, цели которой были весьма далеки от реальной заботы о правах человека. Налицо грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства», — говорится в сообщении.

По мнению МИД, резолюция — это попытка путем грубого политического давления повлиять на результаты выборов в Белоруссии и их оценку в международном сообществе. Утверждается, что западные страны используют СПЧ, чтобы делигитимизировать власть в республике, что только подрывает репутацию Совета.

Резолюцию по ситуации в Белоруссии приняли 19 сентября. Россия предложила 17 поправок. Несмотря на то что ряд стран поддержал их, ни одна не была принята. Финальный документ в том числе призывает президента Белоруссии Александра Лукашенко начать диалог с оппозицией.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых выборов. Первые акции жестко разгонялись, были задержаны семь тысяч человек, многие из которых заявили об избиениях в изоляторах. СМИ публиковали анонимные свидетельства врачей, что в больницах лежат девушки, поступившие из изоляторов с разрывами шейки матки, и мужчины, попавшие в проктологические отделения.

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