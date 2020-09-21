Российский регион наладит крупные поставки сельхозпродукции в Туркмению

Астраханская область планирует поставлять в Туркмению крупные партии товаров сельскохозяйственной отрасли и рыболовства в обмен на продукцию легкой и химической промышленностей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В свою очередь, регион заинтересован в туркменском текстиле, хлопковолокне и полипропилене. Также стороны обсудили возможность строительства на астраханских верфях серии судов для Туркмении. В ходе встречи отмечалось, что с начала года взаимный товарооборот между республикой и Астраханской областью составил 6,9 миллиона долларов.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.