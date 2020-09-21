Россияне оценили важность изучения профессий будущего

Порядка 46 процентов опрошенных россиян уверены, что необходимо как можно быстрее учиться профессиям будущего, при этом 49 процентов респондентов сообщили, что будут ориентироваться на оплату труда при выборе профессии будущего. Таковы результаты опроса портала Роструда «Работа в России». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В свою очередь 18 процентов из числа опрошенных россиян убеждены, что спешить не стоит и нужно подождать, пока профессия будущего станет профессией настоящего, и лишь тогда приступать к ее изучению. Опрос проводился в августе 2020 года, в нем приняли участие 70 тысяч человек из всех регионов страны.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.