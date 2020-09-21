В МВД Белоруссии назвали число участников протестных акций, которые прошли в республике в прошедшие выходные. Сообщение об этом опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

В МВД заявили о 24 протестных акциях, в которых приняли участие 20 тысяч человек; 442 гражданина (из них 266 — в Минске) были задержаны; 330 человек сейчас находятся в местах содержания задержанных в ожидании суда.

Также в МВД отчитались о применении слезоточивого газа в Бресте и предупредительном выстреле в воздухе светошумовым патроном. В ведомстве посетовали на игнорирование просьб о соблюдении закона, что приводит к уголовным делам в отношении «организаторов массовых сборищ».

В воскресенье, 20 сентября, в Белоруссии прошли очередные акции протеста. В Минск стянули спецтехнику, на крыше резиденции президента Александра Лукашенко были замечены снайперы.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным результатам, Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Митингующие требуют отставки руководства страны и проведения новых выборов. Лукашенко, в свою очередь, утверждает, что за происходящим стоит Запад.