Радиологический центр в Петербурге получит почти четыре миллиарда рублей

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 3,9 миллиарда рублей на строительство радиологического центра при НМИЦ имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты». Планируется, что цент начнет принимать пациентов в 2024 году.

Строительство комплекса площадью 8,5 тысяч квадратных метров запланировано на 2020-2023 годы. Новое учреждение оснастят современным оборудованием для производства радиофармацевтических препаратов, гибридными сканерами для диагностики онкологических заболеваний и коечным фондом для радионуклидной терапии. Также в центре появится научно-образовательный центр для обучения специалистов в сферах радиологии, онкологии, радиохимии и медицинской физики.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.