Названа причина повышенного спроса на перепродажу обручальных колец

Из-за пандемии коронавируса выросло количество разводов и поднялся спрос на перепродажу обручальных колец. Об этом сообщает Business Insider.

Причиной эксперты назвали следующее: супруги вынуждены проводить больше времени вместе из-за карантина, что негативно сказывается на их взаимоотношениях. Согласно анализу, проведенному компанией Legal Templates, число пар, подавших на развод в период с марта по июнь 2020 года, выросло на 34 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Несмотря на экономический спад в условиях коронавируса, спрос и предложение на подобный аксессуар на сайтах перепродажи предметов роскоши, таких как RealReal и Worthy, постоянно растут. «В то время, как мы наблюдаем приток людей, покупающих обручальные кольца, мы также видим, что все больше людей их продают», — сказал директор отдела элитных часов и ювелирных изделий бренда RealReal Триш Стивенс (Trish Stevens).

Согласно данным, которые также предоставила компания RealReal, поставки обручальных колец выросли на 47 процентов в мае и июне по сравнению с предыдущими двумя месяцами, поскольку пандемия подвергла супружеские пары испытанию.

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Директор по доходам компании Worthy Стивен Шнайдер (Steven Schneider) добавил, что его организация, как и RealReal, также наблюдала рост спроса и предложения на кольца с бриллиантами в последние месяцы.

Ранее в сентябре писатели королевской биографии раскрыли подробности того, как ювелиры переплавили обручальное кольцо Меган Маркл. В ноябре 2017 года принц сделал предложение Маркл и преподнес ей золотое кольцо с двумя бриллиантами, один из которых ранее принадлежал его матери принцессе Диане. Однако во время первой годовщины свадьбы пары дизайн украшения был изменен по инициативе принца.