В российском селе без дорог единственного первоклассника поучили ПДД

В селе Ямске Магаданской области полицейские поучили правилам дорожного движения (ПДД) единственного первоклассника. При этом в Ямске нет автодорог, пишет издание «Весьма» в понедельник, 21 сентября.

Во время урока сотрудники регионального управления МВД поздравили ребенка с началом учебного года и рассказали ему, как правильно переходить через проезжую часть, а также напомнили о необходимости носить светоотражающие элементы в темное время суток.

Издание отмечает, что Ямск — поселение отдаленное, связь с внешним миром возможна только по морю и воздуху. Дорог и магистралей там нет. В селе есть только одна начальная школа, один фельдшерско-акушерский пункт, один клуб и один таксофон. Численность населения Ямска — не более ста человек.

Ранее в России нашли село с одной школой, в которой учится только одна девочка и преподает одна учительница. Школа в селе Ардасане оказалась самой маленькой в Бурятии. Помимо учительницы, в школе работают директор и уборщица. «Наши уроки проходят, как обычные уроки во всех остальных школах. Получается индивидуальная работа», — рассказала учительница Майя Хажеева.