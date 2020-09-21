Определена глубина падения потребительского спроса в России

В России определили глубину падения потребительского спроса на фоне глобального кризиса и пандемии коронавируса. Как сообщает РИА Новости, за первые семь месяцев текущего года показатель упал в среднем на 6,7 процента.

Каждый россиянин сократил свои траты примерно на четыре тысячи рублей, уточняет агентство. При этом показатели отличаются по регионам: это связано с вариативностью сроков и видов введенных из-за пандемии ограничений. Сильнее всего спрос упал в Северной Осетии (там траты населения упали на 16,4 процента), Якутии (минус 15,1 процента) и Приморском крае (минус 13,1 процента).

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В некоторых регионах страны спрос, наоборот, вырос. Это произошло на Чукотке (3,1 процента), в Ленинградской области (2 процента), а также в Тверской и Рязанской областях. В последних дополнительный спрос могли привнести москвичи, которые жили на дачах во время пандемии.

Согласно данным недавнего исследования Infoline, в России может произойти первое за 20 лет падение торговли. Аналитики полагают, что на фоне пандемии коронавируса сокращение может составить 0,7-2 процента — 32,9 триллиона рублей. После отмены карантинных ограничений и короткого всплеска спроса граждане снова стали экономить.