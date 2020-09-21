Стартовал первый полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика»

Первый полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика» начался в Москве в понедельник, 21 сентября, в нем принимает участие 221 конкурсант. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта «Россия — страна возможностей», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Этот конкурс создан с целью выявления перспективных лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для дальнейшей работы в органах представительной власти и законотворческой деятельности», — сказал на открытии полуфинала генеральный директор проекта Алексей Комиссаров.

По его словам, конкурс помогает найти талантливых людей со всех регионов России. Он также заметил, что благодаря конкурсу управленцев в стране создана работающая система социальных лифтов.

В церемонии открытия также приняли участие заместители председателя Госдумы, наставники Ирина Яровая и Петр Толстой. Последний считает конкурс хорошей площадкой для избавления от романтических иллюзий относительно работы в политической сфере. «Служение людям — это сложная каждодневная работа», — пояснил он.

Конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал 25 февраля 2020 года. По результатам двух полуфиналов будут определены финалисты проекта, а из них тоже в очном формате будут отобраны победители. Они получат персонального наставника из числа ведущих общественно-политических деятелей страны. Второй полуфинал запланирован на 23-26 сентября.