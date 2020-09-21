Прохожие забрались по стене многоэтажки ради спасения двухлетней девочки

В таиландском городе Бангкок прохожие забрались по стене многоэтажки, чтобы снять двухлетнюю девочку с карниза здания. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

Ребенок находился на узком карнизе последнего этажа на высоте 12 метров над землей. Сначала ее пытались спасти соседи, затем к ним присоединились прохожие. «Я ехал домой на мотоцикле, вижу — люди в панике, — рассказал один из участников спасения. — Позвал друга, и мы все вместе полезли на здание».

Несколько мужчин выстроили на стене живую цепочку, чтобы спустить ребенка по ней. Однако к тому времени, когда последнему из них удалось добраться до девочки, в балконе последнего этажа проделали проем изнутри. Через него ее и передали собравшимся там людям.

Остается неясным, каким образом ребенок оказался на карнизе. Жильцы считают, что туда невозможно попасть из помещения, где ее оставили. «Понятия не имею, как дочке удалось туда забраться, — утверждает мать девочки. — Меня в тот день не было дома, и за ней должна была следить моя мать».

В 2019 году сообщалось, что в Китае ребенок чуть не погиб, повиснув на карнизе балкона 14-го этажа. Очевидцы немедленно сообщили об инциденте в полицию и позвонили родителям мальчика. Те быстро вернулись домой и сняли его с карниза.