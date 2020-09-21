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Подведены итоги финала чемпионата WorldSkills Russia

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Фото: @worldskillsrussia

В Москве прошла церемония закрытия финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Первенство проходило с 6 по 21 сентября 2020 года по всей стране в дистанционно-очном формате. В условиях пандемии России удалось первой в мире создать и применить на практике принципиально новую технологию проведения соревнований и оценки конкурсантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре чемпионата.

В результате национальный финал WorldSkills Russia — 2020 стал самым масштабным чемпионатом в истории не только российского, но и мирового движения «Ворлдскиллс», собрав более 3 тысяч участников, подчеркнули в пресс-центре мероприятия. Среди них около тысячи юниоров, а также иностранные конкурсанты. Экспертное сообщество представили более 700 человек

«Приветствую финалистов, победителей и всех участников VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы". Несмотря на то что в нынешнем году это престижное мероприятие прошло в онлайн-формате, оно стало большим и по-настоящему значимым событием для каждого из вас, — подчеркнул президент Владимир Путин в приветственной телеграмме на имя участников национального финала. — Вы хорошо к нему подготовились, продемонстрировали строгому экспертному жюри высокое мастерство, собранность, умение оперативно справляться с нештатными ситуациями».

Глава государства отметил, что главное, что участники чемпионата доказали самим себе, что способны на равных соревноваться с лучшими молодыми профессионалами из разных регионов страны и добиваться успеха, идти вперед. «Убежден, что такие востребованные временем проекты, каким, безусловно, является национальный чемпионат WorldSkills Russia, содействуют популяризации рабочих специальностей, совершенствованию профессионального образования, создают возможности для творческой, личностной самореализации юношей и девушек. И конечно, формируют в обществе уважение к человеку труда. От души поздравляю финалистов и победителей, желаю всем новых достижений и всего наилучшего», — добавил Владимир Путин.

В номинации «Абсолютный чемпион» был награжден регион, набравший наибольшее количество баллов среди других регионов: им стала Москва. Диплом и кубок первой степени получила Республика Татарстан, диплом и кубок второй степени — Кузбасс, диплом и кубок третьей степени достался Московской области. Среди регионов, которые сделали самый большой рывок по сравнению с результатами прошлого года, победителями стали Республика Саха (Якутия) и Томская область. Они поднялись в общем медальном зачете на 10 позиций по сравнению с 2019 годом.

Диплом «Лучший конкурсант Кузбасса» получил Владислав Барышев, набравший среди прочих участников Кузбасса наибольшее число баллов по итогам соревнований в компетенции «Электрослесарь подземный». Организаторы отметили «Самого юного конкурсанта». Им стала Дарья Михневич, десятилетняя участница компетенции «Администрирование отеля» взяла золото финала среди юниоров в группе 10–12 лет. «Самым активным регионом» за участие в интерактивных мероприятиях финала стала Москва. Диплом «За преданность движению WorldSkills Russia» получил Евгений Кислов. Он выступает экспертом в компетенции «Облицовка плиткой» с момента появления движения «Ворлдскиллс» в России в 2012 году. Конкурсантом, набравшим наибольшее количество баллов, стал Иван Мокробородов, участник из Красноярского края по компетенции «Промышленная автоматика».

В рамках национального чемпионата была запущена интерактивная карта болельщиков, которая будет действовать и дальше. Участников чемпионата поддерживало 130 тысяч человек. Клубы болельщиков были организованы в 62 регионах России, самые многочисленные — в Кузбассе, Самарской области и Краснодарском крае. В конкурсе клубов болельщиков победила Ярославская область.

Всего в рамках финала национального чемпионата соревнования прошли по 130 компетенциям в дистанционно-очном формате (для юниоров — по 71). Участники выступали в домашних регионах более чем на 3 тысячах площадок проведения соревнований — в колледжах и центрах компетенций в режиме «24/7». Более 10 тысяч камер было установлено, чтобы эксперты в режиме реального времени из Центров управления соревнованиями в Новокузнецке, Москве и Казани следили за ходом соревнований и контролировали строгое соответствие регламенту и оценивали выступление конкурсантов.

Зрителями и участниками российского финала VIII Национального чемпионата стали 76 стран и 85 субъектов Российской Федерации. Только на трансляции бизнес-миссии, где мы делились опытом организации центров управления соревнованиями и удаленной оценки, присутствовало более 50 стран.

«Движение "Ворлдскиллс" прочно вошло в нашу жизнь, в национальные приоритеты, стало частью национальных проектов "Образование", "Демография", входит в нацпроект "Производительность труда", — подчеркнула заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. — Все показали очень высокие результаты и все демонстрируют, что это продвижение нашей молодежи вперед, к профессиональному треку».

По словам вице-премьера, еще в 2018 году количество девушек и юношей, которые поступали в средние специальные организации в России, составляло 963 тысяч человек. «Сегодня, в 2020-2021 учебном году, мы ожидаем уже 1 миллиона 200 тысяч человек. И этому способствовало движение "Ворлдскиллс"», — добавила Татьяна Голикова.

«Мы отмечаем в этом году 80 лет среднего профессионального образования в стране. 2 октября мы примем стратегию развития среднего профессионального образования. Одним из ключевых элементов будет движение "Ворлдскиллс", оно двигает нас вперед, это наш драйвер», — подчеркнул глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов, поблагодарив всех организаторов чемпионата и всю команду за высокий международный уровень подготовки.

«Наша сила не в том, что мы сильны поодиночке, а в том, что мы сильны в команде. Я бы хотел высказать самую большую благодарность нашей самой большой команде, куда входит и правительство, и министерство, безусловно, и губернатору Кузбасса, который сделал самую рискованную ставку провести чемпионат, когда в других странах его просто отменяют, компаниям, которые нас поддерживают, и, конечно, команде "Ворлдскиллс Россия". Огромное спасибо болельщикам, участникам, экспертам. И, конечно, самые теплые поздравления тем ребятам, которые получили золотые, серебряные и бронзовые медали. Все участники соревнований — победители! За вами будущее. Спасибо, что этот праздник есть», — отметил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

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