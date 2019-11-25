В России появится организация WorldSkills, которая займется развитием в стране одноименного движения. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Поручение президента последовало после телемоста с участниками движения, состоявшегося 1 ноября. Организация должна будет помогать россиянам в выборе профессии, в том числе путем проведения профессиональных проб с ориентацией на опережающую подготовку кадров, а также заниматься повышением квалификации кадров.

Одной из функций организации WorldSkills станет формирование новой производственной культуры в России в целях повышения производительности труда. Последнее является целью нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

WorldSkills займется созданием в России социальных лифтов, которые должны обеспечить работникам карьерный рост. Организация также будет развивать в стране профессиональные и экспертные сообщества.

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