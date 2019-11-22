В Тюменской области займутся производительностью труда госслужащих

Правительство Тюменской области собирается запустить пилотный проект по повышению производительности труда для госслужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Александра Моора.

По словам чиновника, правительство региона уже давно занимается темой повышения производительности труда, поскольку «без серьезного продвижения по этому параметру ни о каком экономическом росте не может быть и речи».

Моор указал, что проект направлен на совершенствование офисных процессов в органах государственной власти. Правительство Тюменской области запускает его в сотрудничестве с министерством экономического развития и с учетом положений федерального проекта «Бережливое госуправление».

«Кто призывает проявлять смекалку других, должен и сам служить ее образцом», — подчеркнул губернатор.

В 2018 году по поручению Моора в регионе были введены новые правила предоставления региональной поддержки инвестпроектам. Теперь на нее могут рассчитывать лишь те предприятия и компании, которые принимают на себя обязательство по повышению производительности труда или участвуют в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».

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