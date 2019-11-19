В Сибири займутся повышением производительности труда

Порядка 200 новосибирских предприятий будут повышать производительность труда в рамках одноименного нацпроекта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на регионального министра труда и социального развития Ярослава Фролова.

По его словам, в 2020 году в нацпроект войдут не менее 23 предприятий. До конца 2024 года их число увеличится до 205.

«Предприятия могут тремя способами принять в нем [нацпроекте] участие: это прохождение обучения через Региональный центр компетенций, кроме того, это реализация внедрения проекта с участием экспертов федерального центра компетенций и третье — это самостоятельное участие в проекте благодаря привлечению своих собственных экспертов», — сказал Фролов.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроектов увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до пяти процентов в год к концу 2024 года против 1,4 процента в 2018-м.

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