Россиянам предсказали сокращения в крупных компаниях

Тенденция на введение гибкой модели занятости приведет к сокращениям в крупных компания. Их штат уменьшится с нескольких тысяч человек до пары сотен, пишет ТАСС со ссылкой на

руководителя практики бизнес-консультирования, партнера консалтинговой компании PwC в России Михаила Магрилова.

«Смена ценностей у новых поколений, рост производительности труда и давления на маржинальность и гибкость одновременно и неизбежно толкают мир к гибким моделям занятости. И Россия здесь совсем не исключение», — сказал он.

По его словам, гибка модель занятости подразумевает фриланс, экспертные платформы, аутсорсинг и объединенные центры обслуживания, в которые будет выведен рутинный функционал.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроектов увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до пяти процентов в год к концу 2024 года против 1,4 процента в 2018-м.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!