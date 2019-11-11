Россиянам предрекли падение зарплат при четырехдневке

В случае введения в России обязательной четырехдневной рабочей недели длительностью 32 часа работников ждет снижение зарплат. Такого мнения придерживается 61 процент работодателей, опрошенных сервисом «Работа.ру». Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Как свидетельствуют результаты опроса, 36 процентов работодателей считают, что зарплаты россиян в случае сокращения рабочих часов в неделю не изменятся. Только три процента полагают, что в таком случае россиян ждет повышение уровня оплаты труда.

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Так, на Краснокамском ремонтно-механическом заводе в Пермском крае рассказали, что местные рабочие трудятся в цехах четыре смены в неделю. Каждая смена длится более восьми часов, поэтому за неделю рабочие набирают положенные 40 часов. Однако в случае введения обязательной четырехдневки у предприятия может возникнуть необходимость увеличения числа рабочих смен и дополнительного найма персонала. Поскольку фонд оплаты труда нарастить не удастся, заводу придется понизить сотрудникам зарплаты.

Более половины опрошенных работодателей (54 процента) предполагают, что в случае введения обязательной четырехдневки россиянам придется дополнительно работать на выходных, чтобы выполнить необходимый объем работ, который не станет меньше. Между тем оплачивать такие переработки или предоставлять за них отгулы готова только пятая часть (21 процент) работодателей и десятая часть (12 процентов) компаний соответственно. Половина компаний (44 процента) никак не собираются компенсировать переработки сотрудникам.

Вопрос о введении в России в будущем четырехдневки летом 2019 года поднял премьер-министр России Дмитрий Медведев. В Федерации независимых профсоюзов идею поддержали и отметили, то тенденция к сокращению рабочих часов наблюдается во всем мире. Однако, по оценке экономистов, введение четырехдневки может негативно сказаться на производительности труда, что противоречит целям одноименного нацпроекта. Кроме того, при нынешних низких темах роста ВВП, отрицательном приросте населения, а также безработице на рекордно низком уровне россияне могут рассчитывать разве что на увеличение продолжительности рабочей недели, считают специалисты.

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