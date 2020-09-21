«А-Проперти» услышала пожелания жителей рабочего поселка Заветы Ильича

Компанией «А-Проперти» были услышаны первичные требования жителей поселка Заветы Ильича, и общественные слушания по проекту строительства «Порта Дальний» были перенесены из-за доработки проекта, чтобы учесть все пожелания местного населения. Опираясь на позицию жителей, подтвержденную проведенным социологическим опросом компанией «А-Проперти» было принято решение о переносе строительства «Порта Дальний» в другой регион, где люди хотят развития и повышения уровня жизни. Об этом говорится в официальном обращении компании «А-Проперти» к жителям рабочего поселка Заветы Ильича Хабаровского края. Текст двухстраничного обращения компании имеется в распоряжении «Ленты.ру».

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После объявления переноса общественных слушаний в средствах массовой информации, «А-Проперти» привлекла Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России для проведения социологического опроса, из которого следует, что 54,2 процента местного населения полностью против строительства порта, приводит компания в обращении данные исследований.

«Жителям было предложено уникальное для России партнерство в виде фонда, куда, после согласия на строительство порта большей части населения, должны были безвозмездно отойти 10 процентов компании «Порт Дальний», — указано в обращении. — Инвестиции в порт составляют приблизительно 500 миллионов долларов, это значит, стоимость доли, которую получит фонд составляет 50 миллионов долларов, а ее реальная стоимость гораздо выше. В среднем на развитие социальной и досуговой инфраструктуры, строительство больниц, школ, детских садов, физкультурно-оздоровительных комплексов, рекреационных зон и так далее, жители поселка Заветы Ильича могли получить около 30 миллионов долларов в год».

Компания посчитала нужным добавить, что «А-Проперти» выступила с еще одной социальной инициативой — выделять 75 миллионов рублей в год собственных средств до момента поступления первой прибыли в фонд. Предполагалось, что данные средства пойдут на благоприятное развитие поселка Заветы Ильича или погашения примерно 50 процентов стоимости коммунальных услуг всем жителям.