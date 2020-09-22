Невеста решила спустить подаренные дедом деньги на два платья и прослыла жадной

Невеста пожаловалась на нехватку денег, подаренных ей дедом на покупку свадебного платья, и прослыла жадной в сети. На соответствующую дискуссию на портале Reddit обратили внимание журналисты Daily Star.

В размещенном послании героиня материала объяснила, что изначально решила попросить у родственника четыре тысячи долларов (304 тысячи рублей) на покупку двух платьев. Затем она спустила подаренные деньги на наряд для церемонии бракосочетания за 3650 долларов (278 тысяч рублей).

По словам автора, затем она нашла второе «платье мечты» и захотела также приобрести его, однако цена вещи, 2210 долларов (168 тысяч рублей), превышала бюджет, который предоставил ей дед. Отмечается, что общая стоимость нарядов со всеми налоговыми сборами составила 5860 долларов (447 тысяч рублей).

Анонимная невеста поинтересовалась у пользователей, правильным ли будет попросить дополнительные деньги у родственника на покупку платья, о котором она мечтала полгода, или ей следует найти альтернативный, более дешевый вариант.

Комментаторы обвинили виновницу торжества в жадности и посоветовали планировать свадьбу на свои собственные средства. «Покупать два платья на один праздник — величайшая глупость, мне жаль тебя», «Плати сама за себя!», «Почему бы тебе не купить свои дорогие платья самой, а не просить деньги у пожилого человека? Ужасная жадность», «Это платье не стоит таких денег», — писали юзеры.

В августе мачеху раскритиковали за попытку перещеголять невесту в белом платье на свадьбе. Женщина появилась на мероприятии в длинном белом платье, которое украшали стразы и кружевные вставки. Пользователи сочли наряд мачехи неуместным.