Футбольного судью убили вместе с его девушкой

Футбольный судья Даниэле Де Сантис и его девушка были убиты в их квартире в итальянском Лечче. Об этом сообщает Football Italia.

Тела 32-летнего Де Сантиса и его подруги, 30-летней Элеоноры Манта были обнаружены со следами ножевых ранений. Соседи слышали крики и заметили вооруженного мужчину, покидавшего место преступления.

Чаще всего Де Сантис обслуживал матчи Серии C. На его счету 130 матчей. Он дебютировал в качестве арбитра в матче второго по силе дивизиона чемпионата Италии, Серии B, в 2017 году.

В мае стало известно, что футболиста «Харлоу Таун» Франсуа Каблана убили в драке в Лондоне. 19-летний спортсмен скончался от колотых ран на месте. Полиция задержала четырех человек: среди подозреваемых в убийстве Каблана трое мужчин и одна женщина.