12-летняя московская школьница написала прощальную записку и исчезла

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В Москве 12-летняя школьница исчезла после шестого урока, передав матери через одноклассника телефон и прощальную записку. Видео с камеры видеонаблюдения, на котором девочка покидает учебное заведение, опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

Школьница пропала 21 сентября. На опубликованных кадрах видно, как она стоит на крыльце школы, машет кому-то рукой, а затем бежит к воротам. Волонтеры занялись поисками девочки. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье части 2 статьи 105 УК («Убийство»).

Мать пропавшей обратилась к дочери, ее слова публикует издание Baza. «Мы все были подростками, и нас всех много что не устраивало! Но это все исправимо и проходит. Я твоя мама и жду тебя дома», — сказала женщина.

7 января В Свердловской области на новогодние праздники пропала 15-летняя жительница города Ревда. Девочка находилась в гостях у бабушки в городе Верхняя Пышма. По словам матери, она должна была забрать дочь от подруги, но та почему-то ушла раньше. С 19:30 пропавшая школьница перестала выходить на связь. Спустя несколько дней ее нашли в машине взрослого человека, на съемной квартире которого она прожила около недели. Школьнице захотелось «вкусить все прелести взрослой жизни».