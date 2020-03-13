Подруги убитой после дискотеки девочки рассказали о ее преследователе

Видео: t.me/huepub

В Котовске Тамбовской области подруги убитой после дискотеки 13-летней девочки рассказали о ее преследователе. Видео с рассказом школьниц опубликовал Telegram-канал HUE.

«Когда она домой шла, она успела позвонить маме и сказать, что ее преследует серебристая иномарка. И все, потом ее уже похитили. Позади нее шли люди, и они это слышали. Она громко говорила... По слухам говорят, что ее и подруг уже преследовали», — рассказали подруги.

12 марта сообщалось, что пропавшую после дискотеки изнасиловали перед смертью.

Тело пропавшей школьницы было найдено в лесу 11 марта. Девочка пропала вечером 7 марта в селе Бокино Тамбовского района. После того как в правоохранительные органы поступило заявление о ее исчезновении, в регионе развернули масштабные поисковые мероприятия с участием сотрудников полиции, следователей, волонтеров и водолазов.

В это время следователи задержали подозреваемого в убийстве — им оказался 35-летний житель Котовска Александр Липатов. Мужчина заявил, что сбил девочку на своем автомобиле, и чтобы спрятать тело, утопил его в реке. После этого водолазы в течение двух дней безрезультатно исследовали дно реки Цна в указанном подозреваемым месте. В результате тело школьницы обнаружили в другом месте — оно было закопано в лесу.

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