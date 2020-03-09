Задержан предполагаемый убийца 13-летней девочки в Тамбовской области

В Тамбовской области задержали предполагаемого убийцу 13-летней Елизаветы Ч., которая не вернулась домой с дискотеки 7 марта. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщает Telegram-канал «112».

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По информации канала, задержанный — 35-летний Александр Липатов. Он рассказал, что взял у родственников автомобиль и решил покататься по селу. Когда мужчина увидел девушку на дороге, захотел удивить маневром, однако случайно сбил ее. Липатов испугался, что она умерла, погрузил тело в багажник, после чего выбросил в реку.

В настоящее время тело погибшей не найдено.

Школьница пропала вечером 7 марта в селе Бокино Тамбовской области после дискотеки. Известно, что возле клуба очевидцы слышали крики. В настоящее время уже обнаружено место сбрасывания тела убитой девочки в реку, поиски продолжатся утром 10 марта, говорится в сообщении Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «убийство».

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