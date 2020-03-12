Пропавшую после дискотеки российскую школьницу изнасиловали перед смертью

В Котовске Тамбовской области пропавшую после дискотеки 13-летнюю школьницу изнасиловали перед смертью. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает Telegram-канал 112.

По его данным, причиной смерти стала механическая асфиксия — девочка была задушена мягким эластичным предметом. Кроме того, на ее теле были обнаружены синяки и ушибы.

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Накануне, 11 марта, тело пропавшей школьницы было найдено в лесу. Девочка пропала вечером 7 марта в селе Бокино Тамбовского района. После того как в правоохранительные органы поступило заявление о ее исчезновении, в регионе развернули масштабные поисковые мероприятия с участием сотрудников полиции, следователей, волонтеров и водолазов.

В это время следователи задержали подозреваемого в убийстве — им оказался 35-летний житель Котовска Александр Липатов. Мужчина заявил, что сбил девочку на своем автомобиле, и, чтобы спрятать тело, утопил его в реке. После этого водолазы в течение двух дней безрезультатно исследовали дно реки Цна в указанном подозреваемым месте. В результате тело школьницы обнаружили в другом месте — оно было закопано в лесу.

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