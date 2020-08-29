Российского подростка заподозрили в убийстве пропавшей десятилетней девочки

В Пермском крае 16-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве десятилетней девочки. Последняя пропала 27 августа, позже ее тело со следами насильственной смерти нашли в зарослях травы, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Задержанный — житель Чусовского района, ранее судимый за преступление имущественного характера. В настоящий момент следователи решают вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, правоохранительные органы выясняют условия жизни и воспитания девочки, а также причины, из-за которых было совершено тяжкое преступление.

Ранее в августе сообщалось, что дети во время игры задушили восьмилетнюю девочку в Уфе и сбросили ее тело в реку. Мать сообщила в полицию о пропаже дочери после того, как 22 августа она не пришла вечером домой после прогулки.