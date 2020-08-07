Для убийцы девятилетней девочки в Саратове потребуют пожизненное заключение

Родители девятилетней девочки, которую в октябре прошлого года изнасиловал и убил житель Саратова, потребуют пожизненное заключение для злоумышленника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката семьи потерпевших Александру Бакшееву.

Она также отметила, что на первом судебном заседании 7 августа обвиняемый полностью признал свою вину, однако на втором стал отрицать факт сексуального насилия над школьницей.

Как сообщает агентство, ранее Бакшеева рассказала о результатах комплексного судебного психолого-сексолого-психиатрического исследования. Оно показало, что мужчина вменяем и в момент совершения преступления не был в состоянии аффекта. При этом у него диагностировано расстройство сексуального предпочтения.

Тело девочки было найдено за гаражами у Сельхозинститута 10 октября. Позднее был задержан подозреваемый, ранее судимый за разбой, изнасилование и развратные действия. Саратовцы устроили народный сход у отдела полиции и потребовали выдать им предполагаемого убийцу.

Со слов мужчины, он незаконно присвоил себе гараж и испугался, что он мог принадлежать семье заговорившей с ним девятилетней школьницы. Тогда он изнасиловал девочку, а когда она стала кричать и вырываться, задушил ее, а тело спрятал в гаражах.