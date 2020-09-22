Звезда «Ла-Ла Ленда» тайно вышла замуж и забеременела

Актриса Эмма Стоун тайно вышла замуж и забеременела. Об этом сообщает издание Daily Mail.

31-летнюю звезду «Ла-Ла Ленда» и ее 35-летнего возлюбленного, продюсера и режиссера Дэйва Маккери, заметили с одинаковыми золотыми кольцами на руках во время прогулки по Лос-Анджелесу. Кроме того, на артистке был мешковатый комбинезон, под которым можно увидеть слегка округлившийся живот. Ранее дизайнер украшений Това Малибу рассказала о встрече с актрисой и предположила, что Стоун беременна.

В марте сообщалось, что актриса отменила свадьбу из-за эпидемии коронавируса. Дату пришлось перенести из-за введения карантина в Лос-Анджелесе.

Эмма Стоун известна по таким фильмам, как «Ла-Ла Ленд», «Эта дурацкая любовь», «Прислуга», «Бердмэн» и «Отличница легкого поведения». В 2017 году ее признали самый высокооплачиваемой актрисой. За 12 месяцев она заработала 26 миллионов долларов.

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