Рассказавшего Путину о наркобизнесе полицейского осудили за разглашение гостайны

Верховный суд Хакасии признал бывшего начальника отдела управления наркоконтроля республиканского МВД Юрия Зайцева виновным в получении взятки и разглашении государственной тайны и приговорил его к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 156 тысяч рублей. Об этом порталу «Тайга.инфо» рассказала жена осужденного Елена.

По данным следствия, в декабре 2018 года Зайцев вступил в переписку с оператором одного из интернет-магазинов по сбыту наркотиков и пообещал задержать человека, похитившего у собеседника часть запрещенных веществ, которые он должен был оставить в качестве «закладок». В дальнейшем полицейский обещал привлечь незнакомца к ответственности, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Хакасии.

«Также осужденный сообщал данному лицу секретные сведения, составляющие государственную тайну, о проводимых и планируемых к проведению сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятиях, сроках их проведения, с целью обеспечения безопасности участников организованной группы, осуществлявших незаконный сбыт наркотических средств через интернет-магазин», — рассказали в ведомстве.

За это, как считают в СКР, Зайцев получил от оператора взятку в биткоинах на общую сумму 52 тысячи рублей.

По результатам служебной проверки полицейского уволили со службы. Зайцев обжаловал увольнение в суде, посчитав его незаконным, однако ему отказали, после чего завели дело.

В ноябре 2019-го, находясь под домашним арестом, экс-полицейский записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, где раскрыл схему крышевания наркотрафика хакасскими силовиками. В частности, как пишет «Тайга.инфо», он обвинил начальника управления наркоконтроля республиканского МВД Евгения Лысых, его подчиненных и сотрудников ФСБ.

После публикации обращения Зайцева отправили в СИЗО. МВД Хакасии назвало информацию силовика о «крышевании» наркоторговли в регионе попыткой дискредитировать ведомство и повлиять на ход следствия.

Приговор в отношении Зайцева пока не вступил в законную силу.