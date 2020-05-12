ФСБ рассказала о занятых в российском наркобизнесе молодых украинцах

В Алтайском крае вынесен приговор одному из молодых украинцев, занятых в российском наркобизнесе. Его приговорили к семи годам в колонии строгого режима. Об этом во вторник, 12 мая, сообщает агентство SM-News со ссылкой на пресс-группу регионального управления ФСБ России.

По данным ФСБ, 20-летний Александр Галушко приехал в регион, следуя указаниям неизвестного куратора, которые указал где спрятаны закладки с наркотическим веществом. В его задачу входила расфасовка запрещенных препаратов на мелкие партии и последующий разнос по закладкам. За эту работу ему обещали перечислять солидную сумму денег. В ведомстве рассказали, что молодой человек был задержан оперативниками на своем первом задании с упаковкой наркотиков.

В спецслужбе пояснили, что это не единственный гость с Украины, которого привлекли к наркобизнесу в регионе. В Алтае рассматривается еще четыре аналогичных дела в отношении молодых украинцев.

27 апреля сообщалось, что в Джанкойском районе Крыма сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) задержали мужчину, который осуществлял закладку наркотиков.Часть наркотиков оказалась спрятана в панцирях улиток.

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