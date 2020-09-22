Кинофестиваль «Меридианы Тихого» во Владивостоке объявил программу

Кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» во Владивостоке объявил программу. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В обширной программе 18-го международного кинофестиваля «Меридианы Тихого», который пройдет с 10 по 16 октября, самые яркие фильмы сезона. Смотр откроется азиатской премьерой ленты «Доктор Лиза» Оксаны Карас и российской премьерой новой картины «Эсав» Павла Лунгина.

В этом году основное жюри впервые будет состоять из российских кинематографистов. В конкурсах полнометражных и короткометражных фильмов будут представлены работы режиссеров из Японии, Китая, Вьетнама, Южной Кореи и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Россию в конкурсе фестиваля представят Дмитрий Давыдов с картиной «Пугало», Филипп Юрьев с лентой «Китобой», Антон Сазонов с фильмом «Отпуск» и Кирилл Хачатуров с работой «Голый». В секции «Панорама» покажут новейшие картины ведущих мировых кинематографистов — Филиппа Гарреля, Хон Сан Су, Кристи Пую, Раду Жуде, Цай Минляна и других.

Партнером «Меридианов Тихого» в 2020 году станет Московская школа кино. Кураторы и преподаватели МШК проведут воркшоп по актерскому мастерству, а также расскажут в формате мастер-классов об особенностях профессии художника-постановщика.