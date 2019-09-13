Во Владивостоке открылся кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона

Во Владивостоке открылся 17-й кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». Открытие посетили губернатор Приморского края Олег Кожемяко, актеры Майкл Мэдсен и Константин Хабенский, режиссер Борис Грачевский и другие деятели кинематографа, сообщает ТАСС.

По словам директора фестиваля Ефима Звеняцкого, ему хотелось бы, чтобы Владивосток, ставший столицей Дальневосточного федерального округа, стал бы и столицей дальневосточного кино.

Фильмов открытия на фестиваля будет два — «Выше неба» Оксаны Карас и «Гангстер, коп и дьявол» южнокорейского режиссера Ли Вон Тхе. Программа состоит из 17 секций, в которые включены самые важные киноленты текущего сезона.

Жюри возглавила российский режиссер Анна Меликян.

В конкурсную программу входят по десять короткометражных и полнометражных кинолент, произведенных в АТР в текущем году. Каждый год количество поступающих заявок увеличивается. В разные годы фестиваль знакомил своего зрителя с фильмами из Австралии, Китая, КНДР, Лаоса, России. Большое внимание в ходе фестиваля уделяется ретроспективам выдающихся кинорежиссеров, отмечает ТАСС.

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