Хабаровск окончательно потерял статус столицы Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе полпредства Дальневосточного федерального округа (ДФО) во Владивосток на остров Русский. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации в среду, 28 августа.

До этого полпредство находилось в Хабаровске, который ранее был столицей ДФО.

В декабре прошлого года Путин подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Ранее октябре пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят много факторов в пользу переноса столицы ДФО. Какие именно, он не утончил.

Инициатива сделать столицей Дальнего Востока Владивосток исходила от губернатора Приморского края Олега Кожемяко. По его мнению, в пользу этого решения говорит, в частности, наличие там портов и развитой инфраструктуры.

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