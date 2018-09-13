Названы условия переноса столицы Дальневосточного федерального округа

В Кремле обсуждается идея о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток в случае, если губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, выдвинутый «Единой Россией», проиграет во втором туре выборов главы региона. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источники в руководстве страны.

По словам собеседников канала, таким образом в Москве готовы отреагировать на то, что главный регион в округе возглавит представитель ЛДПР, соперник Шпорта Сергей Фургал. «Невозможно представить, что ЛДПР будет руководить в административном центре», — заявил источник.

На выборах 9 сентября Шпорт набрал 35,62 процента голосов, Фургал — 35,81 процента. Оба дали согласие на участие во втором туре, который пройдет 23 сентября.

9 сентября в 80 регионах России прошло более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 миллионов человек. «Единая Россия» в среднем по стране набрала более 60 процентов голосов.

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