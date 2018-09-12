Пропала рассказавшая о вбросах бюллетеней студентка

Студентка Калмыцкого государственного университета Айса Хулаева, опубликовавшая видео о вбросе бюллетеней на выборах 9 сентября в республиканском поселке Приманыч, пропала, сообщает «Кавказский узел».

«Мы знаем, что ее запугали, требовали от нее каких-то опровержений», — заявил представитель калмыцкого отделения «Справедливой России» Павел Манжиков. Партия обращалась в МВД и прокуратуру Калмыкии с просьбой обеспечить безопасность девушки.

По его данным, в последний раз ее видели в кабинете следователя, куда ее вызвали во время проверки видео. На связь Хулаева перестала выходить 10 сентября, после чего номер ее телефона перестал обслуживаться. По информации «Кавказского узла», в вузе девушке угрожали отчислением.

Фото опубликовано @khulaeva.aisa

9 сентября, в единый день голосования в 80 регионах страны, Хулаева опубликовала на YouTube видео, на котором женщина и мужчина в присутствии другой женщины в закрытом помещении достают из сумки пачки бюллетеней и быстро бросают их в урну для голосования. Глава ЦИК Элла Памфилова и региональное управление Следственного комитета начали проверку инцидента. Ролик посмотрели свыше 80 тысяч раз, а саму студентку начали называть в соцсетях «калмыцкой Жанной Д'Арк».

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