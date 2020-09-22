СКР проверит историю о взявшей в секс-рабство собственную дочь россиянке

В Нижегородской области следователи проверят историю о 23-летней девушке-инвалиде, которую мать годами держала в сексуальном рабстве. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По материалам СМИ проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в селе Большое Широкое Нижегородской области россиянка держала собственную дочь в подвале в качестве секс-рабыни. Девушку со второй группой инвалидности принуждали заниматься сексом с мужчинами, от одного из которых она родила.

В первый раз мать посадила дочь в подвал, когда той было 14 лет. Если девушка отказывалась от секса, ее били. Однажды мать закрыла ее в подвале на два года.

Девушке удалось сбежать в город Бор к молодому человеку, с которым она познакомилась в интернете. Теперь мать пытается вернуть дочь, утверждая, что девушке нельзя верить, так как она больна.