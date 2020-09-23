Американский миллиардер выступил против налога на богачей

Американский миллиардер, глава инвестбанка J.P. Morgan Chase Джейми Даймон выступил против введения в стране налога на богачей, пишет CNBC. Он призвал облагать налогом доходы, а не имущество состоятельных людей.

В целом Даймон позитивно оценивает идею взимать больше налогов с состоятельных людей. Однако считает, что налог на имущество сложно поддается администрированию, поскольку саму стоимость активов зачастую бывает непросто вычислить.

Материалы по теме «Мы хотели обогатить людей» Стив Джобс заставил весь мир покупать iPhone. Но сейчас у Apple есть кое-что помощнее «Мы не про жадность» Microsoft 25 лет приучала весь мир к Windows. Что позволит ей победить Apple?

«Ввести налог на богатство [в том виде, в котором предлагают законодатели] практически невозможно», — отметил банкир, добавив, что состоятельные американцы в любом случае найдут множество способов обойти его.

Хорошей альтернативой, по мнению топ-менеджера, стал бы налог на доходы, превышающие определенную отметку. «Так [государство] будет труднее обмануть», — заключил Даймон.

В последнее время с предложениями повысить ставки налога для состоятельных людей выступали сразу несколько американских политиков и финансистов. Самым активным был бывший кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс.

Эксперты сходятся на том, что повышение налогов в целом в обозримом будущем неизбежно, поскольку власти США слишком сильно нарастили расходы на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса. Весной Конгресс одобрил выделение пакета помощи на два триллиона долларов.