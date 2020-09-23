Американский миллиардер выступил против налога на богачей

Американский миллиардер, глава инвестбанка J.P. Morgan Chase Джейми Даймон выступил против введения в стране налога на богачей, пишет CNBC. Он призвал облагать налогом доходы, а не имущество состоятельных людей.
В целом Даймон позитивно оценивает идею взимать больше налогов с состоятельных людей. Однако считает, что налог на имущество сложно поддается администрированию, поскольку саму стоимость активов зачастую бывает непросто вычислить.
«Ввести налог на богатство [в том виде, в котором предлагают законодатели] практически невозможно», — отметил банкир, добавив, что состоятельные американцы в любом случае найдут множество способов обойти его.
Хорошей альтернативой, по мнению топ-менеджера, стал бы налог на доходы, превышающие определенную отметку. «Так [государство] будет труднее обмануть», — заключил Даймон.
В последнее время с предложениями повысить ставки налога для состоятельных людей выступали сразу несколько американских политиков и финансистов. Самым активным был бывший кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс.
Эксперты сходятся на том, что повышение налогов в целом в обозримом будущем неизбежно, поскольку власти США слишком сильно нарастили расходы на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса. Весной Конгресс одобрил выделение пакета помощи на два триллиона долларов.