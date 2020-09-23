ФСБ задержала родственника убитого лидера преступного мира Деда Хасана

В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска и ФСБ в ходе совместной спецоперации задержали дальнего родственника убитого лидера преступного мира Аслана Усояна (Деда Хасана). Об этом Znak.com рассказал информированный источник.

По его словам, задержанный носит фамилию Усоян, как и Дед Хасан, является по национальности курдом-езидом. У него в квартире изъято оружие: пистолет Макарова, патроны к нему и граната. «У пистолета и у гранаты тщательно зачищены номера — так, как это делают представители криминального мира», — сообщил официальный представитель управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он уточнил, что задержанный — уроженец Армении, ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления, в том числе за грабеж и разбой. На территории России он находится на легальных основаниях — у него имеется вид на жительство до 2023 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов»). МВД и ФСБ проверяют конфискованный пистолет на предмет его использования в ранее совершенных преступлениях, а также пытаются выяснить, как он попал к задержанному.

Аслан Усоян, долгое время считавшийся лидером российского преступного мира и самым авторитетным мафиози страны, был убит в январе 2013 года во дворе московского ресторана «Старый фаэтон». Он получил смертельное ранение в голову из винтовки.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться