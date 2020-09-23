Российский регион увеличил экспорт сельхозпродукции с начала года

Аграрии Краснодарского края с начала года экспортировали в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» сельскохозяйственную продукцию на 1,7 миллиарда долларов США, продемонстрировав рост на 247 миллиона долларов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Таким образом, прирост составляет порядка 17 процентов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, спрос на кубанскую продукцию остается высоким», — констатировал глава региона и добавил, что таким темпами получится выполнить задачи по нацпроекту.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.