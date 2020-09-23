ВМФ России рассказал о столкновении боевого корабля с иностранным судном

Малый противолодочный корабль «Казанец» столкнулся с иностранным судном в условиях плохой видимости. Об инциденте с участием боевого корабля, произошедшем у берегов Дании, рассказали в Балтийском флоте ВМФ России, сообщает ТАСС.

Отмечается, что «Казанец» в настоящий момент своим ходом возвращается в Балтийск.

Ранее Вооруженные силы Дании сообщили, что российский фрегат столкнулся с гражданским торговым судном в проливе Эресунн. Гражданское судно ICE Rose принадлежит Швейцарии, оно шло из Санкт-Петербурга в шведский Гетеборг.

Малый противолодочный корабль «Казанец» был спущен на верфи в Вольгасте (ГДР) в 1985 году. Его неоднократно признавали лучшим кораблем Ленинградской военно-морской базы. Штатный экипаж корабля — 80 человек, в том числе 9 офицеров. Водоизмещение стандартное — 865 тонн, полное — 935 тонн. В ноябре 2019 года он выполнял задачи в морских полигонах боевой подготовки в Балтийском море.