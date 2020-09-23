Украина нашла новый повод для санкций против России

Министр культуры Украины Александр Ткаченко потребовал ввести новые санкции против России. Поводом для этого стал выход на украинский рынок российского онлайн-ретейлера Wildberries, передает сообщает телеканал Еспресо.

По его мнению, кабинет министров должен рассмотреть ограничительные меры против сервисов, которые предлагают различного рода продукцию и контент российского производства.

Wildberries собирается стать первой за семь лет российской компанией, которая выйдет на украинский рынок. В настоящее время сервис запущен на iOS, в скором времени появится и на Android. Сервис собирается открыть не менее 800 пунктов выдачи.

Ранее компания вышла на рынки Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Польша и Словакии, причем в последних двух странах точки открылись только в этом году. Основатель и основной акционер Wildberries Татьяна Бакальчук находится на втором, после Елены Батуриной месте среди богатейших женщин России. Ее состояние составляет около миллиарда долларов.