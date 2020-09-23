Книги ненецкой писательницы переведут еще на два языка

Книги ненецкой писательницы Анны Неркаги, которая является единственным кочующим автором на Крайнем Севере, переведут еще на два языка — финский и венгерский. Об этом рассказал директор издательства Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Сергей Симаков, передает ТАСС в среду, 23 сентября.

По его словам, правительство Ямало-Ненецкого автономного округа готово оказать поддержку при переводе произведений писательницы. Переводчики начнут работать над самыми известными ее работами — «Анико из рода Ного» и «Белый ягель» — уже до конца года.

Ранее книги Неркаги перевели на английский язык для выдвижения на Нобелевскую премию — в 2015 году аналогичная попытка не увенчалась успехом из-за отсутствия перевода.

Анна Неркаги — ненецкая писательница, живущая на полуострове Ямал, лауреат литературной премии Уральского федерального округа, единственный кочующий писатель на Крайнем Севере. Для многих читателей она стала проводником в мир и культуру ненецкого народа. За полярным кругом, в Байдарацкой тундре, Неркаги основала лагерь для сирот «Земля надежды». Об этом в 2012 году режиссер-документалист Екатерина Головня сняла фильм «Неркаги». В 2014 году ее повесть «Белый ягель» экранизировал режиссер Владимир Тумаев.