Умерла переводчик книг о Гарри Поттере Мария Спивак

Переводчик книг о Гарри Поттере Мария Спивак скончалась в пятницу, 20 июля, в возрасте 55 лет. Об этом сообщила директор издательства «Фантом Пресс» Алла Штейнман на своей странице в Facebook.

«Сегодня умерла Маша Спивак. Моя дорогая подруга, прости, что не уберегли тебя», — написала она.

Штейнман добавила, что дата и место похорон станут известны позже.

Мария Спивак — писатель и переводчик, автор романов «Год черной луны» и «A World Elsewhere». Наибольшую популярность приобрела после перевода серии книг о Гарри Поттере. Всего перевела 10 книг авторства Джоан Роулинг.