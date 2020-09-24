Раскрыта загадка кругов на полях

Ученые Геттингенского университета в Германии раскрыли загадку появления ведьминых кругов в пустыне Намибии на юге Африки и на полях дикой растительности в Австралии. Согласно выводам специалистов, этот феномен объясняется так называемым паттерном Тьюринга (Turing pattern), особенностью динамических систем, которые при определенных условиях формируют устойчивые узоры. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Ecology.

По словам исследователей, существует мало эмпирических свидетельств, подтверждающих гипотезу британского математика Алана Тьюринга, хотя многие ученые используют теоретические модели для изучения природных процессов. Чтобы доказать справедливость такого объяснения, специалисты изучили ведьмины круги, находящиеся в Австралии, с помощью дронов с высоты птичьего полета. Согласно одной из гипотез, расположение кругов было связано с зависимостью растительности от влаги.

Оказалось, что растительность извлекает выгоду из дополнительного стока воды, обеспечиваемого большими кругами, и, таким образом, поддерживает функционирование экосистемы в очень засушливых условиях. Без подобной структуры эти участки остались бы пустынными, с голой почвой, лишенной растений. Это подтверждает гипотезу Тьюринга о самоорганизации в нестабильных условиях окружающей среды.

Ранее считалось, что ведьмины круги образуются в результате деятельности термитов. Однако позднее похожие структуры обнаружили в Австралии, где не было следов деятельности насекомых. В феврале 2019 года ученые опубликовали статью, где подтверждалась связь кругов с увлажненностью почвы.