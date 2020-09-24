Два немецких министра за один день самоизолировались из-за коронавируса

Министр экономики Германии Петер Альтмайер самоизолировался после контакта с инфицированным коронавирусом и написал об этом в своем Twitter-аккаунте. Таким образом, самоизолировавшихся в этот день немецких министров стало двое — ранее такое же решение принял глава МИД Хайко Маас.

«Сегодня днем я узнал, что сотрудник министра ЕС, присутствовавший в Совете министров торговли в Берлине, оказался инфицирован коронавирусом. В качестве меры предосторожности я отправился на домашний карантин», — написал Альтмайер. Он добавил, что на прошлой неделе тестировался на наличие инфекции и получил отрицательный результат, а также рассказал, что чувствует себя очень хорошо.

Ранее стало известно, что охранник германского министра иностранных дел оказался заражен — из-за этого Хайко Маас также был вынужден самоизолироваться. Первый проведенный тест показал, что он не подхватил инфекцию.

В марте на удаленную работу переходила и глава немецкого правительства Ангела Меркель. После того как оказалось, что врач, которого посещала канцлер, инфицирован, ей пришлось уйти на карантин. Позже тесты показали, что политик не заболела COVID-19.