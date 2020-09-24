Политик заменила себя своей фотографией на заседании конгресса

twitter

Конгрессвумен из мексиканского города Мехико обвиняют в том, что она сбежала с онлайн-встречи на платформе Zoom, заменив себя своей фотографией. Об этом сообщает издание NDTV.

В пятницу, 18 сентября, представительница городского конгресса от Движения национального возрождения Валентина Батрес Гуадаррама (Valentina Batres Guadarrama) якобы пыталась уклониться от участия в виртуальной сессии конгресса, поставив в приложении Zoom собственную фотографию вместо себя. Предположительно, таким образом политик хотела притвориться, что все еще присутствует на заседании.

Участники встречи записали произошедшее на видео. На кадрах Гуадаррама покидает свое место и ставит в Zoom искусственный фон со своей фотографией. Видно, как ее рука периодически попадает в кадр, нарушая целостность изображения.

Заместитель Партии демократической революции (лидирующей политической партии Мексики) Хорхе Гавино (Jorge Gavino) опубликовал запись в Twitter c язвительной подписью: «Я думал, вы так внимательно слушаете мою речь, пока не понял, что ваш пристальный взгляд был фотографией».

Видео собрало более 63 тысяч просмотров и множество комментариев в соцсетях. Многие пользователи сети критиковали Гуадарраму.

Конгрессвумен отрицала обвинения в невнимательности и нарушении протокола. «Я плохо знакома с цифровыми технологиями и из-за этого совершила ошибку. Я установила обои, которые показывали мою фотографию. Я хотела обратиться за технической помощью», — написала она в заявлении, опубликованном в соцсетях 22 сентября.

«Если вы полностью просмотрите видео, вы заметите, что во время сессии я шевелюсь», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что чиновник из филиппинской провинции Кавите занялся сексом со своей секретаршей во время онлайн-конференции в Zoom и по ошибке включил видео. Один из его коллег сумел записать откровенную сцену.

Не только почитать, но и посмотреть — у нас в Instagram подписаться



