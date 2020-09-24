Фитнес-тренер выехал на тротуар, избил россиянку с детьми и попал на видео

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В Санкт-Петербурге 37-летний Александр Векшин, который работает фитнес-тренером, набросился с кулаками на женщину с детьми. Та сделала ему замечание за попытку выехать на тротуар. Конфликт попал на видео, ролик публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина на пешеходном переходе нападает на петербурженку, которая ниже него ростом, и таскает ее из стороны в сторону. Затем женщина в розовой куртке со стороны пассажира выходит из машины и говорит: «Саш, иди». Векшин отпускает пострадавшую, называет ее овцой, заворачивает, но вскоре возвращается и начинает бить женщину кулаками. Все это время за происходящим наблюдают двое детей.

«Водитель этого авто сначала пытался совершить на меня наезд, а потом избил меня на глазах у моих детей, за то, что я обратила его внимание на то, что он едет по еще закрытой дороге. Я не пропустила его на пешеходном переходе, а пошла по нему, когда он собирался через этот самый переход заехать на тротуар и далее через газон проехать на другую улицу», — рассказала россиянка.

Пострадавшая петербурженка написала заявление в полицию.

Ранее в Брянске мужчина с молотком ударил двух девушек и разбил припаркованный рядом автомобиль. На появившихся в сети кадрах видно, что одна из девушек кричит на мужчину и обзывает его, после чего он ударяет ее кулаком по лицу и отходит. Девушка угрожает обратиться в полицию, вместе с ней к мужчине подходит другая девушка, которую он бьет по голове рукой. После словесной перепалки он подходит к припаркованному рядом автомобилю и ударяет молотком по стеклам и передней фаре.