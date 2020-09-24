Два питона схлестнулись в битве за самку и напугали людей

daily mail

Жительница австралийского города Брисбен, штат Квинсленд, запечатлела на камеру, как на ее участке питоны-самцы схлестнулись в битве за самку. На видео, опубликованное на ее странице в TikTok, обратило внимание издание Daily Mail.

В среду вечером, 23 сентября, Бриджет Даудл (Bridget Dowdle) выглянула во двор и увидела возле забора двух змей, устроивших поединок за внимание самки. «В ту ночь я не сомкнула глаз», — призналась она в подписи к видео.

Пользователей TikTok напугали кадры с пресмыкающимися. «Если бы это произошло на моем дворе, я бы умерла от страха», «Вот почему я никогда не поеду в Австралию», «Скоро на твоем участке появится около 20 яиц», — комментировали люди.

Ранее в Австралии два ковровых питона подрались из-за самки и попали на видео. По словам опытного ловца змей Тони, который запечатлел кадры, подобную сцену часто принимают за спаривание.