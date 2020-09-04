Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео

В Австралии два ковровых питона подрались из-за самки и попали на видео. По словам опытного ловца змей Тони, который запечатлел кадры, эту сцену часто принимают за спаривание, пишет Daily Star.

Два самца с яркой окраской встают в боевую стойку друг напротив друга и начинают воинственно шипеть, пытаясь произвести впечатление на змею. По словам ловца, в таких поединках всегда побеждает наиболее сильный и толстый самец. Питоны, как правило, долго стоят в такой стойке, пока один из них не сдастся.

Такая борьба может занять несколько минут, а может несколько дней. Иногда такие противостояния ожесточаются — змеи кусают друг друга и могут нанести травмы в область головы. Однако победившему самцу достается право спариться с самкой.

Ранее газета публиковала кадры того, как питон задушил, а затем целиком проглотил кошку. Когда змее попытались помешать люди, она утащила свою жертву под машины, чтобы спокойно завершить трапезу.