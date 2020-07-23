Молчаливое противостояние тигра и питона попало на видео

Тигр в индийском лесу остановился и терпеливо ждал дальнейших действий питона, который преградил ему дорогу в лесу. На видео с молчаливым противостоянием животных обратило внимание издание Republic World.

Запись опубликовал офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда (Susanta Nanda). На ней видно, как питон лег на дорогу, не давая пройти тигру. Хищник остановился и какое-то время ждал, пока питон уползет. Рептилия не сдвинулась с места, и тигр тихо ретировался.

Видео набрало 13,1 тысячи просмотров и 1,5 тысячи лайков. В комментариях пользователи пытались придумать свои версии истории. «Тигр мудрый. Избежал ненужного риска при нападении на питона, когда есть много других беззащитных животных, которыми можно утолить голод», — написал один из них. «У короля леса такие хорошие манеры… Нам есть чему поучиться», — отметил другой. «Не голоден. В следующий раз», — сказал третий.

Ранее сообщалось, что красный волк вблизи реки Кабини в индийском штате Карнатака попытался отпугнуть преследовавшего его тигра отчаянным криком. По словам офицера Индийской лесной службы Сусанта Нанда (Susanta Nanda), несколько его коллег предположили, что вопящий красный волк пытался отпугнуть тигра, так как неподалеку находились его щенки.